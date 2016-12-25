هيرمس: الإنفاق الاستثماري تطور هام في ميزانية 2017

قال محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس محمد أبو باشا، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الميزانية السعودية للعام المقبل 2017، شهدت تطورات مهمة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري في المملكة.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، ميزانية 2017، بحجم إنفاق مقدر 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وإيرادات متوقعة 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن 2016، بعجز 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%.

وأضاف أبو باشا أن الالتزام بسداد مستحقات المقاولين في 2017، خلال 60 يوما كما هو معلن سيسهم في توفير ارتياح كبير للقطاع المصرفي.

ويرى أبو باشا أن سعر النفط المتوقع في 2017، هو 50 دولاراً، نظراً للضغوط المتوقعة على أسعار النفط بعد رفع مستويات الفائدة في أميركا العام المقبل.

ولفت أبو باشا إلى أن "قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي سيتأثران بشكل إيجابي برفع أسعار الطاقة وسداد أي مستحقات على الحكومة خلال 60 يوماً، ما يعطي ارتياحاً شديداً للقطاع المصرفي الذي تأثر بأحداث 2016، ونحتاج أن نرى تفاصيل أكثر للخطط الاستثمارية للحكومة والقطاع الخاص لتحديد النمو في القروض للقطاع الخاص".