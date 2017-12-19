الجدعان: تخصيص 60 مليار ريال للإسكان بالسعودية

وصف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ميزانية المملكة للعام المقبل بالأكبر تاريخيا، والأشمل والأكثر تناغما، فإلى جانب القيمة الكبيرة من النفقات المقدرة بالميزانية بمبلغ 978 مليار ريال، سيضخ صندوق الاستثمارات العامة مبالغ تقدر بقيمة 83 مليار ريال، في نفس العام إلى جانب 50 مليار ريال أخرى من صناديق التنمية ليصل الإنفاق المتناغم مع الميزانية إلى مبلغ ضخم 1.11 تريليون ريال خلال العام 2018.

واستعرض الجدعان في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية للعام المقبل، إنجازات كبيرة تعكسها الأرقام المحققة في ميزانية 2017 والمقدرة لميزانية 2018 مثل خفض العجز المالي للعام الحالي إلى 8.9% بجانب رفع الإنفاق على المشاريع الرأسمالية على عكس ما كان يتوقع.

وكشف أن أكثر من 60 مليار ريال ستخصص للإنفاق على الإسكان، في ميزانية المملكة للعام المقبل، وهو ما يعكس الاهتمام بالمشاريع التي تلبي متطلبات المساكن للمواطنين.

وقال الجدعان مخاطبا الصحافيين: "التقينا العام الماضي بميزانية غير مسبوقة في ظل انخفاض أسعار النفط ونقدم اليوم ميزانية غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تقل بمقدار النصف تقريبا عن سنوات سابقة، وعلى الرغم من ذلك فقد تقدمنا بخطوات كبيرة جدا للتنسيق بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق والتأكد من أن الإنفاق الحكومي سيذهب إلى المكان الصحيح في الوقت الصحيح ويحقق العائد الأفضل".

ووصف وزير المالية الإصلاحات في إعداد الميزانية، بأنها رحلة تطلبت عملا جادا وجهدا كبيرا، وبدأناها منذ سنتين، معبرا عن الرضا بما تحقق من "انضباط مالي غير مسبوق واستطعنا أن نزيد الإنفاق 4% مما كان في الميزانية ونخفض العجز إلى 8.9%".

وأشار إلى تناغم العملية التنموية بموجب ميزانية العامين الحالي والمقبل، "لأن الحكومة تستجيب من خلالهما لمتطلبات التنمية والقطاع الخاص وتحاول تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، فقد يظل التركيز الأساسي على المواطن الذي هو المحور الرئيس للحكومة، عند إعداد الميزانية، عبر رفع مستوى الخدمات والتأكد من الوصول إلى كل المناطق دون استثناء".

وقال إن الإنفاق الرأسمالي زاد لعام 2017 بنسبة 3% عما كان مجدولا بالميزانية، كما أن إيرادات الميزانية بلغت أرقام تجاوزت التوقعات، فالإيرادات غير النفطية كان مخصصا لها 212 مليار ريال لكنها بلغت نهاية العام 256 مليار ريال بقفزة غير مسبوقة. ونمت الإيرادات غير النفطية بحسب الجدعان بنسبة 130% بين 2014 إلى 2018 واصفا هذا النمو بأنه "غير مسبوق ونتمنى أن يستمر بالمستقبل".