الخليفي لـ "العربية": 19% كفاية رأسمال البنوك بالسعودية

كشف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مقابلة مع "العربية" عن بيانات تظهر متانة القطاع المصرفي بالأرقام حيث لم تتعدى نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.4%، أما الملاءة المالية للقطاع المصرفي فتزيد على 19% وهو معدل كفاية رأس المال، كما أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول تبلغ 20%.

وأشار الخليفي في المقابلة التي تأتي مع قرب إعلان ميزانية السعودية للعام 2018 إلى إجمالي أرقام محفظة التمويل للبنوك في السعودية، والتي تكشف توجه 16% من قروض المصارف إلى قطاع العقار و2% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى تنشيط الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

احتياطيات قوية

وفي وقت سابق، تحدث الخليفي لـ"العربية" أن "الاحتياطيات جدا كافية، وتفي بغرض تقريبا 40 شهرا من الواردات، فهذه جدا كافية ومريحة ولله الحمد، موضحا أنه لا يوجد قلق بالنسبة للاحتياطيات، ونعتقد أن الخطوات التي اتخذت من وزارة المالية ومن المخطط الاقتصادي بالنسبة لبرنامج التوازن المالي وبرنامج الاقتراض وبالنسبة للانضباط بالنفقات وبالنسبة أيضا للشفافية في نشر بيانات المالية العامة ساهمت في الحقيقة بالتخفيف من السحب من الاحتياطيات".

وبسبب قوة المركز المالي للمملكة، يقول الخليفي: "لا نحتاج الحقيقة الآن أن نستخدم الاحتياطيات للدفاع عن سعر الصرف، لأنه أي مضارب عندما يرى الاحتياطيات وحجم الاحتياطيات لا يمكن أن يقدم على محاولة المضاربة على الريال السعودي في الوقت الحالي. حصلت هذه في بداية 2016 عندما انخفضت أسعار النفط إلى 30 دولارا أو أقل، حصلت محاولات على مضاربات، ولكن ترى لم تتدخل المؤسسة فعلا للدفاع، إنما أصدرنا بيانات بأننا مستمرون على سياسة سعر الصرف كما هي ولا تغيير ولا مجال للتغيير.. هذه حقيقة أعطت رسالة واضحة أن المملكة العربية السعودية مستمرة بسياسة سعر الصرف".