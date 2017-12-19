بلاتس ستاندرد آند بورز: السعودية نجحت بضبط سوق النفط

اعتبر المدير العالمي لتسعير الطاقة في وكالة بلاتس ستاندرد آند بورز، ديف آيسينبيرغر، أن "الاتفاقية السعودية الروسية التي أدت إلى تخفيضات الإنتاج المشتركة بين أوبك والدول من خارج أوبك كانت أنجح بكثير مما كانت تأمل به السعودية أو روسيا".

وقال آيسينبيرغر في مقابلة مع "العربية" النجاح إن "الأمر لا يقتصر الأمر على الالتزام التاريخي بمستويات الإنتاج المتفق عليها وعلى المضي قدما بالاتفاقية، ولكن الأهم هو أن أساس هذه الاتفاقية كان تخفيض المخزونات" مؤكدا أن "القصة الأكبر في أسواق الطاقة للأشهر الستة الماضية من هذا العام هي الهبوط الكبير بالمخزونات حول العالم، ولهذا فإن الالتزام بالاتفاقية فاق التوقعات بكثير وأثر هذه الاتفاقية كان قويا للغاية".

كما اعتبر أن "التغيير الأكبر الذي شهدته السعودية خلال السنوات العشرين الماضية بالنسبة للاقتصاد ودورها في الأسواق العالمية، هو أنه في السابق كانت السعودية ترسل أصحاب الإمكانيات خارج المملكة للحصول على خبرة العمل. وكانت ترسلهم إلى جنوب كوريا، اليابان، الولايات المتحدة، ثم تعود بهم وتطلب منهم القيادة داخل المملكة، وهذا كان أمرا ناجحا".

ويتابع آيسينبيرغر قوله: "ما أراه الآن هو حصول العديد على هذه الفرص داخل السعودية، وهذا ما أراه شخصيا. عندما أزور المملكة يثير إعجابي دائما مستوى الحوار والنقاش والمناظرة حول أفكار اقتصادية أساسية تدور داخل المملكة، وهذا بالنسبة لي هو الفرق الأكبر. لا يوجد داعٍ بعد الآن لمغادرة المملكة للاستماع لمثل هذا الحوار".