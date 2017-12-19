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تعرف على إعداد الميزانية المالية العامة بالسعودية

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نظرة على مراحل إعداد الميزانية العامة في السعودية.

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