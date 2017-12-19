تعرف على إعداد الميزانية المالية العامة بالسعودية آخر تحديث: الثلاثاء 30 ربيع الأول 1439 هـ - 19 ديسمبر 2017 KSA 22:02 - GMT 19:02 تارخ النشر: الثلاثاء 30 ربيع الأول 1439 هـ - 19 ديسمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على إعداد الميزانية المالية العامة بالسعودية PDF اطبع حجم الخط نظرة على مراحل إعداد الميزانية العامة في السعودية. إقرأ أيضاً خبير للعربية: ميزانية السعودية تدعم المشاريع الرأسمالية 07:48 GMT إقرأ أيضاً 76 ألف شركة التزمت بالتسجيل ضمن القيمة المضافة 19:07 GMT