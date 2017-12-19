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جنرال إلكتريك: الشفافية تعزز الاستثمار بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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أكد نبيل حبايب، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أهم الإصلاحات التي تحصل في السعودية لتشجيع المستثمرين تتمثل بالشفافية والمساءلة.

وقال حبايب في مقابلة مع "العربية" إن الشفافية تزيد ثقة المستثمرين، موضحا أن الخصخصة ودخول القطاع الخاص إلى مجالات جديدة تجذب المستثمر الأجنبي للتعاون والعمل مع الشركات الخاصة.

واعتبر حبايب أن تنفيذ خطوات مهمة على مستوى الشفافية والمحاسبة والمساءلة في مختلف المجالات، سينعكس في رفع الثقة بالاستثمار داخل المملكة، وتعزيز فرص الشراكات بالقطاع الخاص.

كلمات دالّة

#المحاسبة, #السعودية, #المسائلة, #اقتصاد
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