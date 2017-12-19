76 ألف شركة التزمت بالتسجيل ضمن القيمة المضافة

قال حمود الحربي، مدير إدارة العمليات لضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة، تتجاوز 76 ألف شركة منذ 29 أغسطس 2017.

ولفت إلى "أنه على الشركات أن تبادر بالتسجيل قبل 20 ديسمبر، وهي الشركات التي إيراداتها تفوق مليون ريال".

وأوضح أن الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل قبل 20 ديسمبر هناك غرامة مالية 10 آلاف ريال وسيتم إيقاف خدماتها".

وبحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%.

وفيما يتعلق بحجم العجز سينخفض عن العجز المحقق في عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الحالي بتراجع بنسبة 15%.