خبير للعربية: ميزانية السعودية تدعم المشاريع الرأسمالية

قال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، إن أرقام الميزانية التوسعية في السعودية، وإنفاق ما يقدر بنحو 1.1 تريليون ريال، يعكس رؤية مستقبلية لدى الحكومة في دعم المشاريع الرأسمالية وتنفيذ الإصلاحات.

وقال البوعينين في مقابلة مع "العربية" إن الحكومة نجحت في رصد الميزانيات اللازمة لمختلف البرامج والمشاريع، التي ستؤدي إلى خلق الوظائف وحفز النمو بجانب أنه سيؤثر على التضخم.

وبحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%.

وفيما يتعلق بحجم العجز سينخفض عن العجز المحقق في عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الحالي بتراجع بنسبة 15%.