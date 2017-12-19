ساما: 1.8 تريليون ريال احتياطيات نقدية للسعودية

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن استراتيجية "ساما" تركز على الاستقرارين النقدي والمالي فعلى مدى الـ 30 عاماً الماضية، شهدت المملكة استقراراً نقدياً ولم يتعدّ التضخم 3% بدعم من الاحتياطيات المالية القوية التي تتجاوز حالياً 1.8 ترليون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات وهو ما يفوق المعدل العالمي عند 6 أشهر.

وأكد الخليفي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن موازنة السعودية لعام 2018، والأرقام الفعلية لميزانية 2017، على أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية ما عزز الاستقرار النقدي للمملكة، يضاف إليه التنافسية في سوق العمل والخدمات.

وأشار إلى أن "القطاع المالي في السعودية يراقب بشكل لصيق خاصة القطاع البنكي الذي تهمنا فيه سلامة الودائع"، موضحاً أن "مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها "ساما" بشكل دوري عالية جداً في الغالب، ولو نظرنا إلى الأصول نجد أنها جيدة جداً، فيما يتجاوز معدل كفاية رأس المال 19% بينما الموصى به وفقاً لـ"بازل" 8% فقط. أما القروض المشكوك في تحصيلها فلا تتجاوز 1.5% من حجم القروض الممنوحة من البنوك، ولو نظرنا أيضاً إلى مستويات السيولة والربحية نجد أن مؤشراتها جيدة".

وقال الخليفي إن "الاستقرار المالي يخدم الاقتصاد خاصة عند التوسع".

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً جيداً وتواصلا مستمراً بين زارة المالية و"ساما" بهدف ضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد بكافة قطاعاته، مشيراً إلى أنها مطمئنة في الوقت الراهن.