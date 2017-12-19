فيتش: 73 دولارا توازن النفط المتوقع بميزانية السعودية

توقع رئيس التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة فيتش "إد باركر" أن يكون سعر توازن النفط في ميزانية المملكة للعام 2018 عند 73 دولارا للبرميل.

ووصف باركر في مقابلة مع "العربية" برنامج رؤية 2030، بأنه برنامج طموح ومفصل للغاية، معتبرا أن الرؤية ستشكل طريقة أخرى لمحاولة قياس التطور الذي رأيناه حتى الآن في المالية العامة للمملكة وقدرتها على الاعتماد على إيرادات من خارج النفط.

وأشار باركر إلى تراجع تقديرات سعر النفط الذي تتوازن عنده النفقات مع الإيرادات بالميزانية السعودية، من مستويات سابقة كانت تفوق الـ100 دولار للبرميل في 2014. و"هذا يعطيك مؤشرا على الإنجاز الذي تم تحقيقه".