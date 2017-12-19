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كوستا: حماس كبير لتحقيق أهداف "رؤية 2030"

المصدر: العربية.نت
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وضوح "رؤية 2030" وتفصيلها لكل هدف من أهدافها كان محط أنظار الجهات العالمية، وقد عينت الحكومة البريطانية ممثلا خاصاً للرؤية السعودية هو كين كوستا، الذي قال إن دولا كثيرة تضع رؤى معينة تستهدفها، لكن الفرق هو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يصدر "رؤية السعودية 2030" فحسب، وإنما وضع خطة تحول واضحة لكل قطاع.

وأضاف: "مع ذلك تم وضع مؤشرات معينة لقياس أداء هذه القطاعات تتم مراقبتها من قبل مسؤولين أكفاء، وهناك حماس كبير لإنجاح تحقيق أهداف الخطة".

وأشار إلى أن الهدف ليس لعام 2030 وإنما هناك أهداف واضحة يجب أن تتحقق خلال ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات وهو الفرق الأساسي.

كلمات دالّة

#السعودية, #رؤية المملكة 2030, #بريطانيا, #كين كوستا
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