كيف شهدت بريطانيا إعادة هيكلة لاقتصادها بالثمانينيات؟

قارن المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني كريس هوبكنز، إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي مع حقبة الثمانينيات في بريطانيا، قائلاً "إننا في المملكة المتحدة عشنا مثل هذه الفترة الانتقالية في الثمانينيات عندما استلمت ثاتشر الحكم، حيث واجهت تحديات مماثلة".

وتابع: "كانت هناك معدلات مرتفعة للبطالة حينها، وكانت هناك معارضة واسعة لهذه الخطوات، لكن في نهاية الأمر، أعتقد أن الناس أقروا أن إعادة هيكلة الاقتصاد كانت ضرورية.. هذا ما يحدث في السعودية، إنها إعادة هيكلة للاقتصاد والتي تحتاج لسنوات، لكن الاتجاه بات واضحاً جداً".

وقال أيضاً: "نحن ندعم ذلك بقوة، ونرى بالفعل الكثير من الأمور الإيجابية التي تحصل مثل دور المرأة في سوق العمل والدور المتزايد للقطاع الخاص".