هذا ما قاله تنفيذيون دوليون عن الإصلاحات بالسعودية

وصف مسؤولون دوليون وخبراء اقتصاد المتغيرات التي شهدتها السعودية خلال العام 2017، من عودة السينما والسماح للنساء بالقيادة إضافة إلى كبح الفساد، بأنها خطوات تعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب.

وأكد كين كوستا، ممثل رئيس الوزراء البريطاني لرؤية 2030 أن إعلان ولي العهد دعمه للإسلام المعتدل والانفتاح على الديانات الأخرى يعطي ثقة للمستثمرين.

من جانبه أكد Chris Innes-Hopkins المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني أنه يرى بالفعل الكثير من الأمور الإيجابية التي تحصل مثل دور المرأة في سوق العمل والدور المتزايد للقطاع الخاص.

وأكد رئيس بورصة ناسداك Nelson Griggs على أهمية السماح للنساء بالقيادة لأن ذلك يبيّن لبقية العالم أن الاقتصاد والدولة يتجهان نحو انفتاح أكبر.

أما تيم كالين، مدير بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية فأكد أن التغيير الأساسي الأكبر هو الالتزام بالإصلاح الذي نراه الآن في الاقتصاد السعودي وهو ما كان غائبا قبل رؤية السعودية 2030.

أما وكالة ستاندرد أند بوورز من جانبها أكدت أن الإصلاحات الهيكلية في السعودية ستجعل السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، في حين ترى وكالة موديز أن الحكومة السعودية قادرة على تنفيذ خطط الإصلاح التي وصفتها بالطموحة والشاملة على الرغم من التحديات.