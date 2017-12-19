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85 مليار ريال إيرادات ضرائب السلع والخدمات في 2018

المصدر: دبي – العربية.نت
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قالت وزارة المالية السعودية إن الإيرادات المتوقعة من الضرائب على السلع والخدمات ستدر نحو 85 مليار ريال في 2018، مما سيعزز مداخيل الميزانية العامة التي من المقدر أن تشكل فيها العوائد غير النفطية 30%، لتدعم أضخم إنفاق في تاريخ المملكة شهدتها الميزانية المعتمدة.

وتشير التوقعات إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم فرضها بنسبة 5% مطلع يناير 2018، ستتراوح عائداتها بين 1.5% و2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتبلغ بين 22 مليار ريال و35 مليار ريال سنوياً، بناء على التقديرات والأرقام الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية.

أما ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية التي بدأ تطبيقها قبل أشهر، فمن المتوقع أن تبلغ إيراداتها ما بين 5 و7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري أي خلال نحو نصف عام من التطبيق.

وبخصوص رسوم الوافدين فالإيرادات المتوقعة منها سترتفع من مليار ريال في 2017 إلى 24 مليار ريال في 2018 لتبلغ 65 مليار ريال بحلول 2020.

كلمات دالّة

#السعودية, #ميزانية السعودية 2018, #إيرادات الضرائب, #إيرادات غير نفطية
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