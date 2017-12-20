الفالح: الطاقة تشكل 45% من الناتج المحلي للسعودية

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على قطاع الطاقة حيث يشكل 45%، مضيفاً أن أنه سيتم الاستفادة من هذا القطاع لبناء القطاعات الأخرى.

وأشار الفالح إلى أن اتفاقية خفض الإنتاج أدت إلى تعافي أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف أن ميزانية العام المقبل 2018 اعتمدت في إنفاقها الأساسي بنسبة 50% على الإيراد البترولي، موضحاً أن عمليات السحب من الاحتياطي والاقتراض مرنة جدا ويمكن الاستفادة منها في تمويل الميزانية.

وأشار إلى ارتفاع أسعار النفط بمستوى حوالي 64 دولارا بالنسبة لخام برنت، متوقعا استمرار توازن أسواق النفط في العام المقبل.

وقال الفالح إن مشروع بترورابغ 2، توسعة مجمع البتروكيماويات لشركة بترورابغ، سيبدأ العمليات في الربع الأول من 2018.



والمرحلة الثانية من المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية سيكون بمقدوره إنتاج 5 ملايين طن من البتروكيماويات و15 طنا من المنتجات البترولية سنويا.

وتوقع الفالح أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018.