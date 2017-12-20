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صندوق الاستثمارات السعودي يضخ 70 مليار ريال بـ2017

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، أن صندوق الاستثمارات السعودي ضخ 70 مليار ريال بـ2017.

جاء ذلك خلال حديث الرميان بمؤتمر صحافي حول "أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص" بمشاركة كل من وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وقال الرميان إن لدى صندوق الاستثمارات العامة "4 محافظ استثمارية داخل المملكة".

وأضاف رئيس صندوق الاستثمارات العامة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهات بإعطاء أولوية لإنتاج صناعة الدفاع المحلية.

وأوضح الرميان أن مستقبل أوبر إيجابي، وأن إيرادات الشركة تضاعفت منذ استثمر الصندوق فيها.

ولفت الرميان إلى أن مجلس أوبر الجديد وإدارتها ممتازون.

ودفع صندوق الاستثمارات العامة، نحو 3.5 مليار دولار مقابل حصة في أوبر في منتصف 2016، في إطار حزمة تمويلية.

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