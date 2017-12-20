هذه أكبر 3 أهداف تحققها موازنة السعودية في 2018

تسعى الميزانية السعودية للعام 2018، لتحقيق 3 أهداف كبرى، بحسب مؤسسات دولية، رأت أنها إيجابية وداعمة لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

من بين الأهداف الكبرى التي سعت الميزانية السعودية لتحقيقها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، الإنفاق الحكومي الرأسمالي، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية عبر تطبيق برنامج حساب المواطن.

مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية علياء مبيض، في مقابلة مع قناة "العربية"، قالت إن الميزانية السعودية لعام 2018، جاءت تنموية بدرجة كبيرة، حيث تعزز رفع مستويات النمو الاقتصاد وتحسين نوعية النمو.

وأضافت أن المبادرات التي جاءت بها الميزانية السعودية تحقق الأهداف التنموية، ومن بينها 3 أهداف هامة، أنها تحقق الإصلاحات، وترفع بنسبة كبيرة من النفقات الرأسمالية، فأرقام النمو في 2017، تعكس ركود ناتج عن نمو سلبي للاستثمار خلال عامي 2016، و2017، وهذا هو الدافع الأساسي للانكماش الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الذي سيعزز القطاع الخاص، كما أنها تحمي الأهداف الاجتماعية عبر إطلاق برنامج حساب المواطن الذي يحمي الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع.

ولفتت علياء إلى أن الميزانية السعودية تعزز الشفافية عبر إشراك الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في تمويل عملية التنمية.

وفيما يتعلق بأسعار وتأثيرها على الميزانية قالت علياء مبيض، "من الممكن أن نرى هبوطا في أسعار النفط، وقد تطورت الأرقام غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث انتقلنا مع إيرادات بـ 80 مليار ريال إلى 250 مليار ريال خلال 10 سنوات وهذا تحسن كبير".

وقالت إن زيادات الكهرباء والمياه والعوائد على المرافقين والعمال الأجانب تعتبر خطرا على الاستهلاك وحركة الأعمال، ولهذا من المهم العودة للمبادرات التحفيزية لأنها ستبقى المحرك الأساسي لعجلة التنمية وستوسع القاعدة الضريبية.