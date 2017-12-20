ميزانية السعودية تدعم مبادرات للمواطنين والقطاع الخاص

تمويل القطاع الخاص
- تخصيص 17 مليار ريال
- برنامج الاستثمارات الضخمة
- صندوق دعم المشاريع
- حساب تمويل الشركات
مبادرة دعم الإسكان
- دعم تسهيل الإسكان
- تخصيص 21 مليار ريال لتحقيق هذه المبادرة
مبادرات الكفاءة والتقنية
- تخصيص 17 مليار ريال
- أجهزة التكييف عالية الكفاءة
- صندوق وتحفيز النطاق العريض والألياف البصرية
- صندوق تحفيز تقنية البناء
ممكنات نجاح القطاع الخاص
- مكتب المشاريع ذات الأولوية
- منصة مرئيات القطاع الخاص
- ورش عمل القطاع الخاص
- مؤتمرات وزارية مفتوحة
مبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- رفع رأس مال صندوق برنامج كفالة
- الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت
- إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الجديدة
- تخصيص 12 مليار ريال