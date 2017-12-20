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ميزانية السعودية تدعم مبادرات للمواطنين والقطاع الخاص

المصدر: العربية.نت
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تمويل القطاع الخاص

- تخصيص 17 مليار ريال

- برنامج الاستثمارات الضخمة

- صندوق دعم المشاريع

- حساب تمويل الشركات

مبادرة دعم الإسكان

- دعم تسهيل الإسكان

- تخصيص 21 مليار ريال لتحقيق هذه المبادرة

مبادرات الكفاءة والتقنية

- تخصيص 17 مليار ريال

- أجهزة التكييف عالية الكفاءة

- صندوق وتحفيز النطاق العريض والألياف البصرية

- صندوق تحفيز تقنية البناء

ممكنات نجاح القطاع الخاص

- مكتب المشاريع ذات الأولوية

- منصة مرئيات القطاع الخاص

- ورش عمل القطاع الخاص

- مؤتمرات وزارية مفتوحة

مبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- رفع رأس مال صندوق برنامج كفالة

- الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

- صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت

- إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الجديدة

- تخصيص 12 مليار ريال

كلمات دالّة

#مبادرات, #القطاع الخاص, #اقتصاد, #ميزانية, #السعودية, #2018
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