دعم يفوق ألف ريال لـ700 ألف أسرة سعودية من حساب المواطن

أعلن برنامج "حساب المواطن" بالسعودية أن نحو 700 ألف أسرة سعودية زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية؛ الارتفاع بأسعار "الوقود" و"الكهرباء" وجزء من "ضريبة القيمة المضافة" المتعلقة بأسعار السلع الغذائية.

وسيقوم البرنامج بالتعويض عن أي إصلاحات مالية أخرى عبر مراجعة دورية كل 3 أشهر للتغير في دخل الأسر المستحقة للدعم، ومعدل استهلاكها ومدى تأثرها من الإصلاحات الاقتصادية الحالية أو المقبلة، من أجل إيداع المقابل المالي في العاشر من كل شهر ميلادي.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور، علي بن ناصر الغفيص، قال في وقت سابق، إن قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج.

وحصل 50% من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 مليون مستفيد.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

وبين مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.

واستفاد من الدفعة الأولى من الإيداع التي جرت الخميس الماضي نحو 10.6 مليون مستفيد من برنامج الدعم النقدي، أي ما يعادل 82% من المسجلين.

وقال مسؤولو وزارة العمل إن حوالي 3.7 مليون أسرة تقدمت للاشتراك في البرنامج بما يمثل نحو 13 مليون مستفيد لكن الموافقات لم تشمل جميع المتقدمين.

ورصدت ميزانية السعودية 2018 مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، في حدود 32 مليار ريال في عام 2018 كاملاً، وسيصل إجمالي الدعم من البرنامج إلى 60 مليار ريال بحسب ما هو متوقع بحلول 2020.