سامبا: ميزانية السعودية التوسعية تعزز نمو القطاع الخاص

قالت مجموعة سامبا في تعليقها على الميزانية السعودية إن الميزانية للعام المقبل جاءت توسعية بعد 3 سنوات على التوالي من خفض الإنفاق.

وتوقعت سامبا أن يزيد الإنفاق الحكومي بنسبة 5.6% في العام المقبل. ومن شأن ذلك أن يساعد على تنشيط القطاع الخاص. من جهة أخرى، توقعت سامبا أن تكون المبالغ المدفوعة لحساب المواطن أكثر من كافية لتعويض تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد.

ورأت سامبا أن العجز سيبقى في مسار ضيق في حين أن خيارات التمويل المالي وفيرة.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اعتبرت أن الزيادات المزمعة في الإنفاق الحكومي ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2018. وأوضحت أن الميزانية السعودية للعام 2017 تظهر أن الحكومة زادت الإنفاق في الربع الرابع وأن هذا المسار سيستمر في العام القادم.

وقالت وكالة موديز إنها لم تغير وجهة نظرها بشأن قوة المالية السعودية، بفضل الأداء المالي في عام 2017 والعجز المخطط في موازنة 2018، فضلا عن تعديل توقعات تحقيق التوازن المالي حتى عام 2023 وهي إجراءات تماشت مع توقعات الوكالة.

وبحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.