أهم 10 أرقام إيجابية مرتقبة بميزانية السعودية 2019

مع ترقب إعلان أرقام #الميزانية_السعودية للعام القادم 2019، تسود الأوساط الاقتصادية أجواء إيجابية وحالة تفاؤل بما ستعلنه وزارة المالية غدا الثلاثاء.

ويدعم هذا التفاؤل ما كانت قد أعلنت وزارة #المالية_السعودية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ - 2019م وذلك لأول مرة، في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تكون #أرقام_الميزانية قياسية وأن تكون الأكبر في تاريخ المملكة.

وكان البيان التمهيدي قد حمل 10 أرقام وتوقعات إيجابية عن #ميزانية_السعودية للعام المقبل 2019.

1. تقديرات بأن تصل ميزانية العام 2019 إلى مستوى قياسي عند 1.106 تريليون ريال

2. نفقات ستزيد بحوالي 7% عن الإنفاق المتوقع للعام الجاري

3. توقع إيرادات بنحو 978 مليار ريال للعام المقبل

4. توقع تنامي إيرادات الميزانية بمتوسط سنوي عند 6%

5. توقع عجزا بـ 128 مليار ريال في ميزانية 2019 مقارنة بـ 195 هذا العام

6. تقديرات تظهر تراجع العجز 34% مقارنة مع 2018

7. توقع إيرادات بـ 978 مليار ريال بنمو 11% عن هذا العام

8. تقديرات بنمو الاقتصاد 2.3% العام المقبل

9. توقعات بتراجع مستمر لعجز الميزانية حتى الوصول للتعادل في 2023

10. توقعات بنمو الإيرادات بمعدل 6% سنويا حتى 2023