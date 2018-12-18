الراجحي:ميزانية السعودية تحتاج لسعر نفط عند 70 دولارا

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، إن سعر برميل النفط الذي تحتاجه #السعودية لتحقيق إيرادات بترولية بـ660 مليار ريال في العام 2019، هو عند 70 دولارا للبرميل وبمتوسط تصدير عند 7.2 مليون برميل.

وأشار السديري إلى أن توقعات الراجحي كابيتال للدخل البترولي لعام 2018 كانت عند 610 مليارات ريال، وأتت متقاربة جداً مع الرقم الفعلي للدخل البترولي عند 608 مليارات ريال.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط للعام الحالي كان عند 65.4 دولار للبرميل، غير أنه في الربع الرابع تراجعت هذه الأسعار بنسبة 12% من مستويات الـ69 دولارا للبرميل في الربع الثالث 2018.

غير أنه عاد ليؤكد أنه رغم تراجع الأسعار، بقي الدخل البترولي مرتفعا عند 165 مليار ريال، بحسب تقديرات الراجحي كابيتال.

ويرجع السديري السبب في ذلك إلى أن السعودية قد رفعت متوسط التصدير البترولي السعودي اليومي إلى 7.7 مليون برميل، في حين أن متوسط العام بأكمله كان عند 7.2 مليون برميل، وهذا ما ساعد المملكة على تحسين دخلها البترولي في الربع الرابع من العام الحالي.

وأطلقت #السعودية موازنة جديدة بتوقعات قياسية وغير مسبوقة للإنفاق بأكثر من 1.106 تريليون ريال، بزيادة بنسبة 7% عن الميزانية الفعلية لعام 2018.

أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال بارتفاع 9% عن الإيرادات المحققة فعليا في 2018، وبذلك ستسجل الموازنة المخططة للعام المقبل عجزا بقيمة 131 مليار ريال أي أقل من العجز المسجل في 2018 بنسبة 3.6%.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019 نسبة 4.2%.