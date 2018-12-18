عجز ميزانية السعودية يتراجع إلى 136 مليار ريال في 2018

أعلنت وزارة #المالية_السعودية عن أبرز النتائج المالية المتوقعة لعام 2018، بنفقات 1.030 تريليون ريال، بنمو 5.4%، عن المقدر في #ميزانية_السعودية، وبنمو 10.8%، مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت الإيرادات خلال 2018، نحو 895 مليار ريال، بنمو 14.2%، عن المقدر في الميزانية، وبنمو 29.4%، مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع العجز إلى 136 مليار ريال، ليشكل 4.6%، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم الدين العام 560 مليار ريال، ليشكل 19.1%، من #الناتج_المحلي_الإجمالي، فيما بلغ الاحتياطي 523 مليار ريال، ليشكل 17.8%، من الناتج المحلي الإجمالي.