ميزانية السعودية تعكس المقدرة على التحكم بالعجز المالي

قال رئيس القطاع الحكومي لدى شركة "كي بي إم جي" KPMG إسماعيل العاني، إن الوصول إلى "العجز الصفري" والمقدرة على التحكم بهذا العجز المالي في #ميزانية_السعودية_2019 "شيء إيجابي" موضحاً أن الأرقام القياسية تعكس الانطلاق من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة التوسع المالي.

وأشار العاني إلى ما جرى في سنوات 2016 و2017 والتي كانت سنوات التخطيط وإطلاق برامج #رؤية_السعودية_2030 والذي تسبب في زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية المطلوبة لهذه البرامج، وغيرها من المشاريع التنموية والحيوية في المملكة.

ونوه بمقدرة السعودية على إدارة العجز المالي في الميزانية والذي يشكل الفارق بين الإيرادات والنفقات، ومع ضخ المزيد من النفقات تجاه المشاريع والبرامج التي تحمل إصلاحات اقتصادية وبرامج تحفيزية للنمو وداعمة للقطاع الخاص، نرى هذه الميزانية "التريليونية" الأكبر بتاريخ المملكة.

واعتبر أن زيادة معدل النمو في الإنفاق الرأسمالي، بنسبة أكبر من الزيادة في النفقات الجارية، تعد مؤشراً مهما على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ومشاركته في تحقيق النمو الاقتصادي، بوصفه الأكثر قدرة على خلق الفرص الوظيفية والفرص الاستثمارية.