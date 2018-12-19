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العربية أسواق الميزانية السعودية

التويجري: برامج رؤية السعودية عززت النمو الاقتصادي

المصدر: العربية.نت
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قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن #النمو_الاقتصادي في المملكة جيد جدا ومتوافق مع التوقعات، مشيرا إلى أن برامج الرؤية لعبت دورا أساسيا في دعم هذا النمو.

وأكد التويجري في لقاء مع "العربية" على هامش #منتدى_الميزانية_السعودية_2019 أن الاستثمار الأجنبي تركّز على قطاعات مختلفة شملت الطاقة والتعدين.

كما أكد التويجري أن الاستثمارات الأجنبية بحاجة إلى بنية تحتية داعمة، بما فيها البيئة التشريعية واللوجستية والمالية، وهو ما تقوم على تطويره برامج رؤية 2030 بحيث تعمل على رفع كفاءة الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وقال التويجري إن #السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها، بدءاً من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%.

وأشار إلى انخفاض نسبة البطالة للسيدات بحوالي 8.8% بحيث وصلت إلى 31% بالنصف الأول من 2018.

وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42% حاليا.

وفي سياق آخر كشف أن هناك 5 قطاعات جاهزة للخصخصة في الربع الأول من 2019.

كلمات دالّة

#منتدى الميزانية السعودية, #السعودية, #النمو الاقتصادي
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