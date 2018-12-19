وزير المالية السعودي: لا زيادة في أسعار الطاقة بـ 2019

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لا نية لزيادة #أسعار_الطاقة في السعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

وأشار الجدعان إلى وجود مراجعة دورية لأسعار البنزين وفقا لمعادلة وحوكمة واضحة، وهذه المراجعة تعلن بشكل دوري.

وقال "لا نية لزيادة أسعار الطاقة الأخرى".

وأشار إلى أن أهداف الميزانية القادمة هي النمو ودعم #القطاع_الخاص وتوفير الخدمات للقطاع الخاص والشفافية.

وقال "مستويات وأسعار الدين تعتبر مقبولة حالياً، إذ تتذبذب الأسعار، وفقاً لمعطيات مختلفة".

وأكد الجدعان حرص المملكة على الحفاظ على استراتيجيتها في التنويع بين الدين المحلي والخارجي. وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 % حاليا.