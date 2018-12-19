السعودية تبدأ تنفيذ رؤية سوفت بنك الشمسية بـ200 جيجاوات

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن السعودية بدأت تنفيذ اتفاق مع صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك لإتاحة طاقة شمسية بقدرة 200 جيجاوات في المملكة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفق على استثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا العملاق لشركة سوفت بنك. ويعكف الطرفان مع آخرين على عدد من المشاريع الضخمة في صناعة الطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات.

وقال الفالح إن صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص سيمولان مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.



سنحقق توازن العرض والطلب بـ2019

وفي سياق منفصل، قال الفالح إن "القرار الذي أخذناه في فيينا متوازن جدا، والمخزونات بدأت تتراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وفيما أشار إلى مواصلة التركيز على العوامل الأساسية، قال: "سنحقق توازن العرض والطلب في 2019".

وفيما يتعلق بسوق النفط، شدد الفالح على أن الدول غير الأعضاء في أوبك ملتزمة بخفض الإنتاج 2% بما في ذلك روسيا، بينما جميع دول أوبك ملتزمة بخفض الإنتاج 3%.

وأكد أن ما حدث للسوق كان بفعل العوامل السياسية والاقتصاد الكلي والمضاربات، لافتاً إلى أن المخزونات ستتراجع بنهاية الربع الأول.

وختم الفالح بالقول: "العقوبات وحروب التجارة بين الولايات المتحدة والصين من بين العوامل المؤثرة إلى جانب المال المضارب".