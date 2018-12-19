السعودية تسعى لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن #السعوية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة التي تستخدمها بشكل كبير، لتزيد نسبة اعتمادها على مصادر #الطاقة_المتجددة بصورة أكبر من معظم الاقتصادات.

وأضاف أن النسخة الأحدث من برنامج المملكة للطاقة المتجددة، والتي أعلن عنها الملك سلمان، تهدف لتوليد 200 غيغا واط من الطاقة، وهو البرنامج الذي تم توقيعه مع صندوق #رؤية_سوفت_بنك خلال العام الجاري، وبدأنا في تنفيذه بالفعل.

وأشار إلى أن معظم تكلفة البرنامج سيتم تمويلها من القطاع الخاص، ويشمل ذلك صندوق الاستثمارات العامة المستقل عن موازنة الدولة.

وقال إن البرنامج سيضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار على مدار جميع مراحل سلسلة القيمة Value chain من مرحلة التصنيع إلى تطوير المشروعات إلى تصميم وتطوير الشبكات.

وذكر الفالح أن هذا البرنامج ليس الوحيد، فشركة أرامكو لديها خطة لمضاعفة إنتاج الغاز خلال السنوات العشر المقبلة، وسيعني ذلك أن جميع المحروقات التي يتم استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه سيتم استبدالها بمصادر نظيفة للطاقة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد أن غالبية الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة وتطوير المحطات والاستثمارات في قطاع الغاز ستكون من القطاع الخاص.