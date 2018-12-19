وزير المالية السعودي: إصدار سندات وصكوك في 2019

أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، نجاح المبادرات التي قامت بها الحكومة لتعزيز وتمكين القطاع الخاص.

وقال في لقاء مع "العربية" إن "التسويات كبيرة جداً مع المقاولين والموردين وقطاعات مختلفة، والحكومة تنظر إلى النمو وتمكين القطاع الخاص. المبادرات التي أطلقت في 2018 ناجحة ونتوقع أن تستمر".

وحول توجه المملكة نحو طرح إصدارات دين في 2019، أشار إلى أن الإصدار يعتمد على وضع السوق، و #السعودية تنوي طرح إصدارات دين محلياً ودولياً، بالريال والدولار غالباً، لكنها تنظر أيضاً صوب عملات أخرى.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن عقود التأمين على السندات الحكومية السعودية انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، معتبراً أن أسعار الدين الحالية مقبولة ومعقولة وتتذبذب بحسب عوامل مختلفة.

وقال: "الأسعار المطلوبة حالياً مقبولة جداً ولا نتوقع ارتفاعاً في التكلفة بشكل كبير".