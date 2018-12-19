السعودية.. 32% من إيرادات العام الحالي من خارج النفط

بالنظر إلى بعض أرقام #ميزانية_السعودية_2019 بالتفصيل، بدءاً من الإيرادات التي بلغت فعلياً في 2018 حوالي 895 مليار ريال، فقد شكلت الإيرادات النفطية 32% منها أي 287 مليار ريال.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2019 إلى 313 مليار ريال تماشياً مع توجه الحكومة لتنويع الاقتصاد واستمرار تطبيق البرامج والمبادرات المعلنة.

كذلك بدأت السعودية بتحصيل الضرائب في 2018 ضمن استمرارها في تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغت إيرادات الضرائب 166 مليار ريال أي نحو 19% من إجمالي الإيرادات الفعلية لهذا العام.

ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع حتى تتجاوز 200 مليار ريال في 2021

أما بالنظر إلى إيرادات المقابل المالي على الوافدين فمن المتوقع أن ترتفع من 28 مليار ريال تحققت هذا العام إلى 56.4 مليار ريال في 2019.

يأتي ذلك ضمن مبادرة لتشجيع توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص.

ومع الانتقال إلى المصروفات، والتي بلغت 1.03 تريليون ريال في 2018 فقد شكلت النفقات الرأسمالية نحو 20% منها أي 205 مليارات ريال، وهي ستواصل الارتفاع التدريجي لتبلغ 246 مليار ريال في ميزانية 2019 أي نحو 22% من إجمالي النفقات

لترتفع في 2021 إلى 277 مليار ريال.

وتخصص #النفقات_الرأسمالية لتمويل برامـج تحقيـق #رؤيـة_السعودية_2030 بما فيها المشاريع الجديدة لتحسين البنيـة التحتيـة ومسـتوى الخدمـات للمواطنيـن، وهي تساهم فـي توليـد مزيـد مـن فـرص العمـل للسعوديين.