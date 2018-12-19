القصبي: مرحلة التخطيط انتهت وبدأنا مرحبة التنفيذ

قال وزير التجارة السعودي ماجد #القصبي، إن المملكة انتهت من مرحلة التخطيط وبدأت مرحلة التنفيذ.

وأضاف أن #ميزانية_المملكة في 2019، شهدت تخصيص 20% من إجمالي النفقات ضمن الميزانية 248 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي.

وقال القصبي في مداخلته خلال ملتقى الميزانية العامة لعام 2019، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق 1400 مبادرة ضمن 12 أو 13 برنامجا من برامج التحول الوطني.

وحول الآثار الجانبية لما اتخذ من قرارات على #القطاع_الخاص بسبب نتيجة تغير الأنماط التجارية يوما بعد آخر، وعلى سبيل المثال التجارة الإلكترونية، دخلت النمط التجاري المألوف، وقال "ما من شك أن القطاع الخاص عانى، ولكن حينما تأخذ الأرقام فإن الدولة هي المحرك الأول في الإنفاق".

وأشار إلى أنه وبمقارنة عدد المؤسسات في نهاية 2015 كانت 650 ألفا، واليوم 935 ألف مؤسسة، بزيادة 43%، وعدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت 78 ألف شركة، واليوم 109 آلاف شركة، والشركات المساهمة المغلقة كانت 1200 شركة، واليوم 1412 شركة، وهذه كلها مؤشرات تدعو للتفاؤل والأمل.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم منح 1603 تراخيص لمستثمرين غير سعوديين، وكلها #استثمارات نوعية استثمروا 76 مليارا.

وأوضح القصبي أن القطاع الخاص يعيش في حالة ترقب وأمل، وما من شك أنه توجد قرارات قد تكون آلمت القطاع الخاص، بسبب حالة الضغط التي كانت موجودة قبل 4 سنوات، ولكن يوجد تصحيح شامل ومراجعة دورية لهذه القرارات.