تعرف على توجهات ميزانية السعودية بـ 2019

عقد وزيرا المالية والاقتصاد ومحافظ مؤسسة النقد (ساما) جلسة حوارية في مستهل #منتدى_الميزانية، أدارها مدير عام قناة "العربية" الزميل، تركي الدخيل، للحديث حول توجهات #ميزانية_السعودية_2019 التي تعد الأكبر بتاريخ المملكة، بنفقات تبلغ 1.106 تريليون ريال.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لا نية لزيادة #أسعار_الطاقة في السعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

وأشار الجدعان إلى وجود مراجعة دورية لأسعار البنزين وفقا لمعادلة وحوكمة واضحة، وهذه المراجعة تعلن بشكل دوري.

وقال "لا نية لزيادة أسعار الطاقة الأخرى".

وأشار إلى أن أهداف الميزانية القادمة هي النمو ودعم #القطاع_الخاص وتوفير الخدمات للقطاع الخاص والشفافية.

وقال "مستويات وأسعار الدين تعتبر مقبولة حالياً، إذ تتذبذب الأسعار، وفقاً لمعطيات مختلفة".

وأكد الجدعان حرص المملكة على الحفاظ على استراتيجيتها في التنويع بين الدين المحلي والخارجي. وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 % حاليا.

توجهات الاقتصاد

من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن #الاستثمار_الأجنبي_المباشر تضاعف بأكثر من 110%، في 2018.

وأضاف التويجري، خلال الجلسة أن الاستثمار الأجنبي يحتاج بنية تحتية كاملة للتشريعات والقوانين.

وأكد التويجري أن الاستثمارات الأجنبية بحاجة إلى بنية تحتية داعمة بما فيها البيئة التشريعية واللوجستية والمالية، وهو ما تقوم على تطويره برامج رؤية 2030 بحيث تعمل على رفع كفاءة الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وأوضح التويجري أن عدد الرخص الممنوحة للأجانب تضاعف إلى 705 رخص في 2018 في حين نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية مئة في المئة إلى 13 مليار دولار.

وقال التويجري إن #السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها، بدءاً من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%. وأضاف أن "الرقم 12.9%... نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019".

الريال خط أحمر

بدوره قال محافظ #مؤسسة_النقد_العربي السعودي #ساما أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، إن وضع العملة المحلية الريال "مطمئن جدا"، محذرا من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيها.

وأضاف الخليفي "عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".

وأوضح أنه لا نية للمساس بسعر #صرف_الريال الآن أو في المستقبل. وتبقي السعودية على سعر صرف الريال مربوطا عند 3.75 للدولار.

ولفت الخليفي إلى أن حجم القروض نما بنسبة 1.7% خلال عام 2018.

وأضاف الخليفي أن نسبة إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة من إجمالي محفظة الإقراض المصرفية تقترب من النسبة المستهدفة عند 5%.

وأكد محافظ ساما لم يتم فرض أي قيود على #التحويلات والسحوبات.

وفيما أشار الخليفي إلى ارتفاع الكتلة النقدية هذا العام بفعل الإقراض والودائع، أكد ارتفاع الكتلة النقدية إلى 70% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت السعودية اعتمدت ميزانيتها السنوية أمس بإنفاق قياسي بلغ 1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة #المالية_السعودية فإن الإيرادات المتوقعة في 2019، تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.

وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.