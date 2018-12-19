شاهد.. كامل تغطية "العربية" لـ الميزانية السعودية 2019

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن #ميزانية_السعودية_2019 تأتي "كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030".

وقال الملك سلمان لدى ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء_السعودي لاعتماد ميزانية العام 2019 بالرياض اليوم الثلاثاء: "إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".

وأضاف أن "الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية".

وقال الملك سلمان إن "اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".

وكشفت أرقام #ميزانية_السعودية_2019، عن إنفاق قياسي بـ1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018.