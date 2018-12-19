محافظ المركزي السعودي: وضع العملة "مطمئن جداً"

قال محافظ #مؤسسة_النقد_العربي السعودي #ساما أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، إن وضع العملة المحلية الريال "مطمئن جدا"، محذرا من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيها.

وأضاف الخليفي "عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".

وأوضح أنه لا نية للمساس بسعر #صرف_الريال الآن أو في المستقبل. وتبقي السعودية على سعر صرف الريال مربوطا عند 3.75 للدولار.

ولفت الخليفي إلى أن حجم القروض نما بنسبة 1.7% خلال عام 2018.

وأضاف الخليفي أن نسبة إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة من إجمالي محفظة الإقراض المصرفية تقترب من النسبة المستهدفة عند 5%.

وأكد محافظ ساما لم يتم فرض أي قيود على #التحويلات والسحوبات.

وفيما أشار الخليفي إلى ارتفاع الكتلة النقدية هذا العام بفعل الإقراض والودائع، أكد ارتفاع الكتلة النقدية إلى 70% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.