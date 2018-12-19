وزير الاتصالات السعودي: رفع سرعة الإنترنت 4 مرات

أكد #وزير_الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، أن المملكة نجحت بزيادة سرعة الإنترنت المتنقل 4 مرات منذ مرحلة الربع الأول من العام الحالي، لتتجاوز المتوسط العالمي لهذه السرعة.

وأشار السواحة في مقابلة مع "العربية" على هامش #منتدى_ميزانية_السعودية_2019 إلى زيادة سرعة #الإنترنت المنتقل من 6 ميغابيت بالثانية إلى 28 ميغابيت بالثانية، فوق المعدل العالمي البالغ 24 ميغابيت بالثانية.

وقال إن المستهدف بالسعودية هو رفع سرعة الإنترنت إلى 40 ميغابيت بالثانية بحلول عام 2020.

كما أشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال مع إطلاق #رؤية_السعودية_2030 كحزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات.

وأوضح أن هذه المبالغ شملت ضخ 6 مليارات ريال في نشر الألياف البصرية، بجانب 3 مليارات ريال لزيادة انتشار أبراج الاتصالات في المناطق النائية، بجانب زيادة مخصص انتشار الأبراج في العام 2019.

وأشار إلى أهمية مبادرة توقيع اتفاقيات التسوية المالية مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية، معتبراً أن الاتفاقية ستساهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها، والارتقاء بالقطاع لرفع جودة الخدمات المقدمة.

وقال وزير الاتصالات إن السعودية كانت من أوائل الدول التي أطلقت هذا العام خدمات الجيل الخامس بشكل تجريبي، مضيفاً أن هذه الخدمات ستطلق العام المقبل على مستوى الشبكة.