وزير الإسكان السعودي: 12 ألف قرض مدعوم شهرياً في 2019

أكد #وزير_الإسكان_السعودي، ماجد الحقيل، أن 143 ألف أسرة سعودية قد استفادت من منتجات سكني عام 2018، منها 62 ألف أسرة استلمت منازلها بالفعل.

وكشف الحقيل، في جلسة لوزراء العمل والتعليم والإسكان والصحة في أعقاب إعلان #الميزانية_السعودية_2019 ، أنه سيتم ضخ 235 ألف أرض سكنية مطورة ومتاحة في السوق، و12 ألف قرض عقاري شهرياً في العام 2019، و100 مشروع سكني جديد سيتم إطلاقها.

وفي هذا السياق، شدد على أن وزارة الإسكان السعودية قد ضخت 30 مليار ريال قروض مدعومة بنسبة 100% لمن دخله يقل عن 14 ألف ريال في العام 2018.

وفي ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة، قال الحقيل: "سيتم صرف أكثر من مليار ونصف المليار ريال على العديد من المصانع في القطاع الخاص للتشييد في تقنيات البناء الحديثة وهذا ما يساعد على ضخ وحدات سكنية جديدة".

رفع نسبة التملك إلى 60%

وفيما أشار إلى أن الوزارة قد بدأت هذا بناء 42 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة، قال: "قطاع الإسكان كبير ومتعدد الأطراف وعبر برنامج الإسكان وبالتنسيق مع 16 جهة حكومية نسعى لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين، لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020".

وتابع: "أي مواطن يتقدم على الوزارة يمكنه الاستفادة من برنامج #سكني والحصول على قرضه العقاري خلال فترة وجيزة، بدون فوائد لمن يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال".

ونوه بأنه تم "تخصيص أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي".

أراضٍ مجانية

وفي ما يتعلق بالأراضي المطورة، قال: "رصدنا خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص".

قروض مدعومة

ولفت إلى أنه بالتنسيق مع مؤسسة النقد استطعنا توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8000 آلاف قرض.

رسوم الأراضي البيضاء

وأفاد الحقيل أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف لتحرير الأراضي البيضاء، وتم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في 4 مدن رئيسية، وإيراداته تصرف على تطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية.

وعن برنامج إيجار، قال: "أصبحت العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري واضحة، ويمكن تنظيم دفع الإيجار بشكل شهري وإلكتروني".