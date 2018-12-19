وزير العمل السعودي: اتفاقيات لإحلال وتوطين 95 ألف وظيفة

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقية مع #وزارة_الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والعقار، بالإضافة لاتفاقية أخرى مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لـتوطين 15 ألف وظيفة.

وأضاف في جلسة لوزراء العمل والتعليم والإسكان والصحة في أعقاب إعلان #الميزانية_السعودية_2019 ، أن الاتفاقات سيتم توقيعها خلال أسبوعين.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين أيضاً عن اتفاق توصلت إليه الوزارة مع هيئة المنشآت الصغرى والمتوسطة، يقضي بمنح 9 تأشيرات لـ #رواد_الأعمال بمجرد تأسيس عمل وتوظيف أنفسهم في المشروع، وذلك لتمكينهم من تحقيق مهامهم وتحويل التفكير نحو تأسيس العمل وليس فقط البحث عن وظيفة.

وقال الوزير السعودي أيضاً إن هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم إقرارها، والتي ستطلق خلال أسابيع، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم، وتهيئ المداخل في المباني لهم، ليكونوا فاعلين ومنتجين ومندمجين في المجتمع، معتبراً أنها ستكون خطة الوزارة لعام 2019.