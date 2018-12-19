"ساما" تؤكد على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

أكد مؤسسة النقد العربي السعودي "#ساما" أنه على جميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية وتلافي تأثر بدلات المستفيدين والمكافأة عند تطبيق الاستقطاعات الدورية.

وجاء في تغريدة لها على "تويتر"، "مؤسسة النقد العربي السعودي تجدد التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرفها لمدة عام مالي واحد".

ونبهت أنه في حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وذلك التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة التي صدر بها الأمر الملكي وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

وتزامناً مع إعلان #الميزانية_السعودية_2019 يوم أمس، صدر أمر ملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين السعوديين، الموظفين والمتقاعدين، لمدة عام مالي واحد وذلك إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

ويبلغ #بدل_غلاء_المعيشة ألف ريال للموظفين، و500 ريال للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، ويضاف إليها استمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%.