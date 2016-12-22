4 فوائد للخطط المالية الموسعة في السعودية

جاءت رؤية السعودية 2030، لتدشن عهدا جديدا من الخطط طويلة الأمد في المملكة، وتعتبر الخطط المالية الموسعة أكثر شيوعا في بلدان منظمة التعاون الدولي خلال العقد الماضي.

وقد ارتفع عدد الدول التي تتبع هذه الاستراتيجية من 2 في منتصف التسعينات إلى ما يقارب الـ20 في عام 2009.

وقد أظهرت الدراسات فوائد التخطيط طويل الأجل للحكومات، حيث يساهم التخطيط المالي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والميزانيات المتوازنة، والمرونة المالية إلى جانب معدلات ضريبية مستقرة.

ويرى الخبراء أيضا أن التخطيط المالي يجمع ما بين التوقعات والتقديرات المالية والاستراتيجيات المالية بهدف تحديد الفرص والتحديات، كما يساهم التخطيط المالي بتحديد أسباب العجوزات المالية، وتصميم استراتيجيات لضمان الاستدامة المالية.

وأفادت الدراسات أيضا أن التخطيط المالي طويل الأجل ساعد بعض الدول في اتخاذ سياسات اقتصادية متينة، ما أدى إلى نمو اقتصادي.

وأكدت مجموعة من الخبراء المستقلين تضم المهنيين ووكالات التصنيف الائتماني والباحثين الأكاديميين، أهمية التنبؤ بالأثر المحتمل للقرارات المتعلقة بالميزانيات على المدى الطويل، فالمعايير المستخدمة من قبل وكالات التصنيف لتحديد الصحة المالية للحكومات تشدد على أهمية التخطيط المالي على المدى الطويل.