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العربية أسواق الميزانية السعودية كفاءة الانفاق

هكذا أشادت المؤسسات الدولية بإصلاحات الاقتصاد السعودي

المصدر: دبي - العربية.نت
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منذ الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما تبعها من برامج أخرى مرتبطة بها، لم تتوقف إشادات المؤسسات الدولية بهذه الرؤية وما يحدث على الأرض من إصلاحات.

وقد ساهم تحسن الوضع المالي وأداء الميزانية المفاجئ في تعزيز رؤية هذه المؤسسات.

ومن أبرز آراء هذه المؤسسات:

"مسار موثوق لتحقيق التنوع المالي والاقتصادي بعيدا عن النفط"

"حتى لو نُفذ جزء فقط من الإصلاحات فسينعكس ذلك إيجابا على تصنيف المملكة"
موديز

"خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد.. وتحول جوهري في السياسات لمواجهة انخفاض النفط"
صندوق النقد الدولي

"برنامج طموح ستنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة ككل"
البنك الدولي

"الإصلاحات ستخفض حصة إيرادات النفط والغاز إلى 54% بحلول 2020"
ستاندرد آند بورز

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