خبير الوافدون يستحوذون على 70 من التمويل العقاري بالإمارات آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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أكد العضو المنتدب لشركة "ميناكورب" في أبوظبي، نبيل الرنتيسي، أن 40% من العقارات في الإمارات تُباع عن القروض العقارية، ويشكل الوافدون 70% من هذه القروض، ومطالبتهم بسداد 50% من قيمة العقار سيحد من حركة النشاط، لأن هذه الدفعة ستكون كبيرة، وستؤثر هذه الخطوة سلبا على البنوك، كما ستؤثر على أرباح قطاعات التجزئة في الإمارات، ويكون لها تأثير سلبي أكيد على القطاع العقاري في المدى القصير والمتوسط.



وقال الرنتيسي في مقابلة مع قناة "العربية"، "إن البنوك تسعى مع "البنك المركزي" لرفع نسبة التمويل إلى 75% بدلاً من 50% للوافدين، و85% بدلا من 70% للمواطنين، لأن الدفعات الكبيرة على العقار، ستحد من نشاط التمويل العقاري لدى هذه البنوك، وستحد من حركة النشاط العقاري في الإمارات".



وأشار الرنتيسي إلى أن الإقراض العقاري يعد من أهم قطاعات التجزئة لدى البنوك، لأنه طويل المدى، وشبه مضمون كونه الرهن هو عقار موجود.



وحول أهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي في الحد من المضاربة على العقارات، قال الرنتيسي، "أعتقد أن الحد من المضاربة لا يتم بهذا الشكل، ولكن أولا يجب منع بيع العقارات قبل استلامها مكتملة، أما عملية البيع بعد الاستلام حتى ولو بيوم واحد فهي تجارة وليس عملية مضاربة، مؤكداً أن ما حدث من فقاعة عقارية على مدار 3 سنوات بدءاً من 2007، كانت نتيجة عمليات المضاربة على المشروعات تحت الإنشاء، وليس المشاريع المكتملة، وبالتالي فالحد من المضاربة يكون بمنع بيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء وقبل استلامها من المطور".



وتوقع الرنتسي ارتفاع نسبي لمستوى الإيجارات في ظل الإجراءات الجديدة، مع تراجع الطلب على شراء العقارات.



وعقدت البنوك التجارية الإماراتية اليوم الأحد لقاء مع "البنك المركزي" من أجل تعديل قراره تقليص نسب التمويل العقاري في السوق. وقالت جريدة "ذا ناشيونال" إن البنوك ستطالب البنك المركزي الاستغناء عن قراره أو تعديله.



وكان البنك المركزي أصدر مطلع الأسبوع الماضي تعميماً حدد فيه نسب تمويلات العقار المواطنين بـ70% للمواطنين، و50% للأجانب.