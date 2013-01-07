الحرية العدالة قانون الصكوك لم يطح بوزير المالية المصري

خلافات شديدة

استبعد عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، أحمد النجار، أن يكون الجدل حول قانون الصكوك هو الذي أطاح بوزير المالية المصري ممتاز السعيد، مشيراً إلى الوزير أدى ما عليه في الوزارة خلال الفترة التي تولى فيها مهام منصبه، أجاد في بعض الأمور، ولم يوفق في البعض الآخر، مشيراً إلى أن البيان المنسوب إلى "وزارة المالية" للرد على حزب "الحرية والعدالة" حول موضوع قانون الصكوك هو بيان مجهل ولم يصدر بشكل رسمي لو يتم نشره على موقع وزارة المالية، وبالتالي لا يمكن التعامل معه على أنه بيان رسمي من الوزارة".وأوضح النجار في مقابلة مع قناة "العربية"، أن معظم ما جاء في البيان المذكور من ملاحظات، هو ما استند إليه "مجمع البحوث الإسلامية" لرفض مشروع القانون المقدم من وزارة المالية، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تحميلها على المشروع المقدم من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، وفي كل الأحوال فهذه القوانين المقترحة كلها مشروعات قوانين مطروحة وستذهب إلى السلطة التشريعية، وهي الجهة المختصة بمناقشة هذه المشاريع والوصول إلى الصيغة النهائية التي تتوافق عليها الجهة التشريعية".كانت بعض المصادر قد أكدت أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية قد أطاح بوزير المالية ممتاز السعيد من منصبه بعد خلاف مع حزب الحرية والعدالة في أعقاب خلافات مماثلة حول تعديلات قانون الضرائب الجديد، الذي طالب الحزب بتجميدها لحين عرضها على أصحاب الشأن من رجال الأعمال وممثلي النقابات المختلفة تفادياً لإثارة غضبهم.ومن جانبه قال رئيس شركة "العربية أون لاين" والخبير الاقتصادي، هشام توفيق، "إن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية جيد جداً، ولكن تم إقحام مسألة الصكوك السيادية في أربعة بنود، وهو ما أثار العديد من الاعتراضات من جانب العديد من الخبراء، ومنها المادة الخامسة التي تتيح للحكومة إصدر صكوك لتمويل أي مشروعات لدعم الموازنة العامة وأي مصارف مشروعة أخرى، والمادة السابعة كانت تتيح لرئيس الجمهورية إصدر بيان بقائمة الأصول الضامنة لهذه الصكوك، والمادة الثامنة كانت تتيح حق انتفاع لمدة 60 سنة لحامل هذه الصكوك".وأضاف توفيق في مقابلة مع قناة "العربية"، "إنه بهذا الشكل فإن القانون كان يتيح للحكومة ولرئيس الجمهورية استخدام الصكوك لتمويل عجز الموازنة، وهنا اعتراض كبير على هذا الأمر، لأن الصكوك قامت لتمويل مشروعات على أسس تجارية، وليس مشروعات لدعم الموازنة، حيث تقوم الصكوك على مبدأ المشاركة والربح والخسارة، وبالتالي كان من الخطأ الشديد إقحام الدولة في مشروعات ليست تجارية بحتة، ومنفصلة تماماً عنها".

وتتصاعد اليوم قضية خلاف جديدة شهدت تراشقا بالألفاظ حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية, وفقا لما جاء في بيان وزارة المالية الذي ردت فيه على اتهامات اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة حول قانون الصكوك الذي رفضه أيضا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.



ووفقاً لتقرير بثته قناة "العربية" اليوم، تعود بداية الخلاف إلى اعتراض مسؤولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة على مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته وزارة المالية واصفة إياه بالمشوه والمليء بالعيوب, لأنه يتيح استخدام حصيلة الصكوك في تمويل عجز الموازنة العامة.



من جانبها صعدت وزارة المالية من اعتراضها على بيان الحرية والعدالة قبيل ساعات من الإعلان عن اسم وزير المالية الجديد, مؤكدة أن هذه الاتهامات لابد أن تُوجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية الذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع.



ووفقاً لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.



كما نفت الوزارة استخدام حصيلة الصكوك في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بل توجيها لإنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية.



ومما زاد من الصدام بين وزارة المالية والحرية والعدالة, اعتراض مجمع البحوث الإسلامية وعدم موافقته على مشروع القانون, الأمر الذي دفع الوزارة لوضع أن مشروع القانون تحت نظر الرأي العام ما تضمنه مشروع قانون الحزبين من تشوهات وقصور، مع عرض وافٍ لمشروع الحكومة حتي يشارك الرأي العام في هذا الحوار الدائر ويتبين الحقيقة في تلك الاتهامات.