المتقدمة للبتروكيماويات توزيع الأرباح لن يؤثر على التوسعات آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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قال رئيس شركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية خليفة الملحم إن التوزيعات النقدية عن أرباح الشركة عن 2012، لن تؤثر على التوسعات المرتقبة بسبب قوة المركز المالي.



وأضاف الملحم في مقابلة مع قناة "العربية" "ديون على الشركة ممكن سدادها خلال عام أو عامين، ولدينا قدرة كبيرة على الاقتراض والتوسع، وفيما يتعلق بمشروع تركيا لم نتمكن من التوصل لاتفاق على الشروط النهائية للمشروع ورأينا عدم الاستمرار في المشروع".



وتوقع الملحم المحافظة على التوزرعات النقدية وزيادتها، وقال "لن نقوم بتعديل التوزيعات إلا إذا كان فيه ارتفاع كبير جداً في الأرباح أو انخفاض في كبير".



ولفت الملحم إلى أن الشركة لديها سياسة توزيعات ثابتة للأرباح، ولن يتم تغيير مبلغ التوزيع إلا إذا كان هناك تغيير في أدائها التشغيلي.



وأشار الملحم إلى أن عام 2013، لن يتضمن صيانات دورية للمصانع، والتي عادة ما تكون كل سنة ونصف.



وكانت شركة "المتقدمة للبتروكيماويات" قد أعلنت اليوم عن ارتفاع أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 29%، إلى 117 مليون ريال، وبارتفاع قدره نحو 17% مقارنة مع الربع الثالث.







وانخفضت أرباح الشركة خلال العام بكامله مقارنة مع العام السابق بنسبة 36%، إلى 328 مليون ريال.



وأرجعت "المتقدمة للبتروكيماويات" سبب ارتفاع أرباح الربع الأخير إلى زيادة كمية المبيعات. وسبب انخفاض أرباح كامل العام إلى انخفاض أسعار المنتج والمبيعات.



وتوقع الملحم استقرار الأسعار في الربع الأول، أو تحسنها بشكل نسبي.