توقعات بقفزة في أرباح إسمنت الشمالية خلال 2013 آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

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بدأ اليوم الثلاثاء الاكتتاب في 50% من أسهم "شركة إسمنت المنطقة الشمالية"، والتي تمثل 90 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، بسعر 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، ويستمر لمدة سبعة أيام.



وتوقع مدير الاكتتاب المتعهد بتغطية اكتتاب إسمنت الشمالية، ناصر التويجري، عودة أرباح الشركة لمستوياتها في 2011، بعد أن شهدت انخفاضاً حتى النصف الأول من 2012، بسبب قرار إيقاف تصدير الإسمنت للخارج.



وقال التويجري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أرباح الشركة حتى النصف الأول من 2012، بلغت 68 مليون ريال، فيما كانت في 2011، نحو 247 مليون ريال.



وأوضح التويجري أن قرار رفع رأس المال من 1.2 مليار ريال إلى 1.8 مليار ريال، كان قد اتخذ في السابق، إلا أنه تم تأجيل تطبيقه حتى عملية الاكتتاب.



وكانت شركة "العربي الوطني للاستثمار"، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، أوضحت أن الاكتتاب في أسهم إسمنت المنطقة الشمالية، قد أكدت أن الاكتتاب يقتصر على السعوديين، علما أن الحد الأقصى للاكتتاب هو 200 ألف سهم، بقيمة مليوني ريال، والحد الأدنى 50 سهما للمكتتب الواحد، بقيمة 500 ريال.



من جهته، أوضح الشيخ سليمان بن سليم الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية، أن رأسمال الشركة سيبلغ بعد إتمام عملية الاكتتاب 1.8 مليار ريال، مقسم إلى 180 مليون سهم عادي، مشيراً إلى أن متحصلات الاكتتاب ستساهم في إنجاز خطط الشركة التوسعية، ورفع الطاقات الإنتاجية والتصميمية لمصانعها لزيادة إنتاجيتها، وتعزيز حصتها السوقية ورفع جودة منتجاتها واستغلال ما تملكه من مزايا تنافسية لاكتساب حصة متنامية في سوق الإسمنت بالمملكة، والأسواق العربية والإقليمية المجاورة.



كما أشار الحربي إلى أن اختيار شركة "العربي للاستثمار" للقيام بمهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب، يأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بخبرة الشركة في هذا المجال وأدائها المميز.