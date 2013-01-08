خبير المؤشرات تؤكد رغبة صندوق النقد في مساعدة مصر آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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قال الدكتور سعيد الهرش، مدير الفريق الاقتصادي في Maplecroft، إن صندوق النقد الدولي يريد مساعدة مصر اقتصادياً في ظل المفاوضات الحالية الجارية لمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار.



وأضاف الهرش في مقابلة مع قناة "العربية": "المؤشرات الحالية تدل على أن صندوق النقد يريد مساعدة مصر، وسيشدد الصندوق على موضوع الإصلاحات الاقتصادية، ومدى جدية الالتزام بتطبيق هذه الإصلاحات، خاصة بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت مؤخراً".



وحول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، قال الهرش "القرض مهم جداً بالنسبة لمصر، والكرة الآن في الملعب المصري، والحكومة ستفعل كل ما بوسعها لضمان الحصول على القرض، خاصة أن المشاكل في ميزان المدفوعات متفاقمة ولا مجال لأي تأخير".



ولفت إلى أن الصندوق سيشدد على مدى استعداد مصر للالتزام بخطة الإصلاحات، ومدى التوافق السياسي حول تطبيق هذه الإصلاحات بين الأحزاب والقوى المصرية.