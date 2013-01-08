وزير مصري قرض صندوق النقد لا يرتبط بالانتخابات البرلمانية آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

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أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى المصري الدكتور أشرف العربي أن "الحكومة المصرية اتفقت مع وفد صندوق النقد الدولي على وصول البعثة الفنية للصندوق في أقرب وقت إلى القاهرة، بعد تحديث بعض البيانات والإجراءات البسيطة لتكون جاهزة للعرض على مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت".



ونفى العربي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" أن يكون حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض سيتأخر لما بعد إجراء انتخابات البرلمان المصري، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً خلال يناير الجاري، وقال العربي: "هناك حرص من جانب صندوق النقد على دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وبالتالي ففي أقرب فرصة وقبل انتخابات البرلمان بكثير سنكون توصلنا إلى الاتفاق، وإن كان ذلك قد يتجاوز شهر يناير الجاري".



وأكد وفد صندوق النقد الدولي الذي زار القاهرة مؤخراً أنه مازال ملتزماً بدعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتزايدة. إلا أن الصندوق وفي بيان له من واشنطن أشار إلى أن فريقاً فنياً سيصل للقاهرة في الأسابيع القليلة القادمة لاستئناف المناقشات بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار في الوقت الذي كانت فيه هذه الاتفاقية عند مراحلها الأخيرة بحسب الزيارة الأخيرة لبعثة الصندوق.



وأكد العربي أنه لا توجد أي شروط جديدة سيتم التفاوض عليها مع الصندوق، مؤكداً أن البرنامج الذي تم إعداده سابقاً وجرى عليه حوار كبير في مصر، ولاقى قبولاً كبيراً، باستثناء ما يتعلق بضريبة المبيعات الجديدة، وهو ما سيتم مراجعته، ولكن بقية الإجراءات تحرص الحكومة أن يكون ثمن الإصلاحات يدفع الأغنياء وليس الفقراء، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التي تحرص عليها الحكومة المصرية".







وحول الدعم القطري الجديد، أكد العربي أنه خلال الشهر الجاري سيصل 500 مليون دولار تشكل من الدعم التركي، قبل منتصف يناير الجاري، بالإضافة إلى أن عودة الاستقرار السياسي سيسهم في عودة السياحة لنشاطها الكبير مرة أخرى وبالتالي تدفقات كبيرة للنقد الاجنبي، بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف".



وقال العربي: "إن الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من 15 مليار دولار حالياً إلى 19 مليار دولار في منتصف العام الجاري، وإن كانت الاحداث الاخيرة ستؤثر نسبياً على هذا المستهدف".