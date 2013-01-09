التصنيع تعتزم مواصلة التركيز على القطاعات الرئيسية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

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قال رئيس شركة "التصنيع" السعودية صالح النزهة، إنه لا تغيير في القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للشركة، وهي قطاعي البتروكيماويات وثاني أكسيد التيتانيوم.



وأضاف النزهة، في مقابلة مع قناة "العربية"، "سوف نركز في شركة التصنيع على القطاعات الحالية للشركة، ولن نحاول الخروج من هذه القطاعات، والقطاعان يشكلان 90%، من إجمالي دخل التصنيع، وهما مقسومان بالتساوي".



وأشار النزهة إلى أن شركة التصنيع تعتبر المنتج الثاني في العالم لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، لافتاً إلى أن أسعار هذه المادة بعد الانتكاسة المالية في 2008، شهدت انتعاشاً واستمر الطلب في 2010 و2011، وفي العام الماضي بدأ المخزون يرتفع عند العملاء، ولذلك لم يكن مستغرباً أنهم يوقفون الشراء حتى ينتهي المخزون ما دفع المبيعات للانخفاض.



وتعرف مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، بمادة الصبغة البيضاء، حيث تستخدم في الأصباغ والبويات، ولا يخلو منها أي طلاء باللون الأبيض.