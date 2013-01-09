دانة غاز تتوقع تحصيل 400 مليون دولار من المبالغ المتأخرة آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

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توقع رئيس مجلس إدارة دانة غاز الإماراتية، الدكتور عادل الصبيح، تحصيل نحو 400 مليون دولار من المبالغ المتأخر تحصيلها خلال العام الحالي.



وأضاف الصبيح في مقابلة مع قناة "العربية" أن إجمالي المبالغ المتأخرة العائدة لدانة غاز يبلغ 600 مليون دولار.



وكانت دانة غاز قد تصدرت اهتمام سوق الصكوك في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم مع إعادة هيكلة صكوك بمليار دولار كانت استحقت في أكتوبر.



وأشار الصبيح إلى أن "دانة غاز اتفقت بالفعل مع دائنيها على إعادة هيكلة صكوك بمليار دولار، كما تمت إعادة شراء 80 مليون دولار من الصكوك".



ولفت الصبيح إلى قيام الشركة بتسديد 70 مليون دولار نقداً لحاملي الصكوك، وأصدرت شريحتين من الصكوك الجديدة.



وحول الاكتشافات الجديدة لشركة دانة غاز في مصر وتأثيرها على الإنتاج، قال الصبيح "سيزيد إنتاج دانة غاز في مصر بنسبة 16%".