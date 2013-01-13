السعودي للاستثمار يتوقع تراجع حجم المخصصات في 2013 آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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توقع مدير عام البنك السعودي للاستثمار، مساعد المنيفي، تراجع المخصصات في عام 2013، عن النسب التي كانت عليها خلال العام الماضي.



وقال المنيفي في مقابلة مع قناة "العربية": "على مدار عام 2012، بلغت نسبة تغطية القروض المشكوك بتحصيلها حوالي 181%".



وكانت محفطة القروض في البنك السعودي للاستثمار قد نمت بنسبة 26% في 2012.



وأضاف المنيفي أن نسبة الودائع إلى القروض لدى السعودي للاستثمار 80%، مشيراً إلى أن الارتفاع في ربح العمليات وانخفاض المصاريف التشغيلية دعم أرباح الشركة خلال الربع الأخير من 2012.



وكان البنك السعودي للاستثمار قد حقق أرباحاً في الربع الرابع بلغت 245.6 مليون ريال مقابل 147.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 67%، وصافي ربح للربع السابق بلغ 231.8 مليون ريال بارتفاع 6%.



وببلغ صافي أرباح البنك في 2012، نحو 912.0 مليون ريال مقابل 707.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 29%.