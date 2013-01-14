الفنادق الاقتصادية في السعودية تحقق عوائد بمعدل 20 آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة كولييرز إنرناشيونال عماد ضمرة إن قطاع الفنادق الاقتصادية في السعودية يعتبر قطاعاً واعداً، وإن العائد على الاستثمار في القطاع لا يقل عن 20%.



وأضاف ضمرة في مقابلة مع قناة "العربية" أن الفنادق الاقتصادية تتميز بانخفاض أسعارها بما يتناسب مع الشريحة الأكبر من زوار المملكة.



وتقدم الفنادق الاقتصادية نوعا محدودا من الخدمات، وتتميز بعدد أكبر من الغرف، فيما تقل الخدمات الأخرى.



ولفت ضمرة إلى أن هذا النوع من الفنادق يتميز بقلة تكلفتها، وارتفاع العائد منها بما لا يقل عن 20%، تقريباً، مشيراً إلى أن نسبة إشغال هذه الفنادق في المدن الرئيسية 80%، فيما تكون أقل بـ10%، في المدن الصغيرة.



وقالت شركة "كولييرز إنرناشيونال" للاستشارات العقارية إن سوق الفنادق في السعودية واعد بسبب قلة عدد الغرف الفندقية.



وأضافت الشركة في أحدث تقاريرها أن 1181 غرفة فندقية ستدخل السوق حتى العام 2015، إلا أن هذا العدد غير كاف مع حاجة السوق إلى نحو 35 ألف غرفة فندقية في كل أنحاء المملكة.